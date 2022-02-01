Шевченківська премія змінює формат

14:29 12 травень Київ, Україна

Шевченківська премія, яка визначає найбільш вагомі і значні твори сучасної України, перезавантажена і буде проходити в новому форматі.



Про це розповів заступник керівника Офісу Президента Юрій Костюк.

"Ми спробували перезавантажити Національну премію імені Тараса Шевченка. Зараз буде інший формат", - сказав він.

Костюк нагадав, що в цьому році виповнюється 60 років з моменту створення Шевченківської премії, але, за його словами, завжди це був офіціоз, "шароварний стиль", інструмент влади, щоб тримати близько потрібних діячів культури.



Він пояснив, що оновлення формату премії почали з того, що повністю перезавантажили Шевченківський комітет з незалежної процедури.

Також заступник глави ОП заявив, що після цього спробували піти від формату "червоної калини, рушників ...", переосмислити все в цілому.

"Тому що багато розмов про Шевченка в форматі, в якому він подавався ще за часів Радянського Союзу: старий в кожусі. А він був згустком енергії, драйву. В цьому і полягало перезавантаження", - підкреслив Костюк. Крім того, він поінформував, що змінена і процедура нагородження.

"Вона проходила на червоній доріжці, всі в смокінгах. А не так, як раніше, всі їздили на Канівську гірку, чекали Петра Олексійовича чотири години на холоді. Їм швиденько віддавали речі, фотографувалися і роз'їжджалися. А ми хочемо, щоб це стало нашим "Оскаром", - додав заступник керівника ОП.

Лауреати визначені в шести номінаціях: в номінації "Публіцистика, журналістика" - Станіслав Асєєв за роботу "У ізоляції"; в номінації "Кіномистецтво" - Валентин Васянович з фільмом "Атлантида"; в номінації "Візуальні мистецтва" - Борис Михайлов з проєктом "Випробування смертю"; в номінації "Література" - Оксана Луцишина з романом "Іван і Феба"; в номінації "Музичне мистецтво" - Олександра Андрусик (директорка агентства), Євген Шимальский (співзасновник агентства), Катерина Сула (виконавча продюсерка), музичне агентство "ВУХО" - цикл "Архітектура голосу" і в номінації "Театральне мистецтво" - Олександр Бегма (композитор), вистава Verba за мотивами драми-феєрії Лесі Українки "Лісова пісня" Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка.



Урочиста церемонія вручення премії очікується орієнтовно 22 травня, в день перепоховання Тараса Шевченка, біля могили Кобзаря.