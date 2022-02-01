Шевченківська премія змінює формат

Шевченківська премія, яка визначає найбільш вагомі і значні твори сучасної України, перезавантажена і буде проходити в новому форматі.
Про це розповів заступник керівника Офісу Президента Юрій Костюк.
Про це розповів заступник керівника Офісу Президента Юрій Костюк.
Костюк нагадав, що в цьому році виповнюється 60 років з моменту створення Шевченківської премії, але, за його словами, завжди це був офіціоз, "шароварний стиль", інструмент влади, щоб тримати близько потрібних діячів культури.
Він пояснив, що оновлення формату премії почали з того, що повністю перезавантажили Шевченківський комітет з незалежної процедури.
Він пояснив, що оновлення формату премії почали з того, що повністю перезавантажили Шевченківський комітет з незалежної процедури.
Також заступник глави ОП заявив, що після цього спробували піти від формату "червоної калини, рушників ...", переосмислити все в цілому.
Лауреати визначені в шести номінаціях: в номінації "Публіцистика, журналістика" - Станіслав Асєєв за роботу "У ізоляції"; в номінації "Кіномистецтво" - Валентин Васянович з фільмом "Атлантида"; в номінації "Візуальні мистецтва" - Борис Михайлов з проєктом "Випробування смертю"; в номінації "Література" - Оксана Луцишина з романом "Іван і Феба"; в номінації "Музичне мистецтво" - Олександра Андрусик (директорка агентства), Євген Шимальский (співзасновник агентства), Катерина Сула (виконавча продюсерка), музичне агентство "ВУХО" - цикл "Архітектура голосу" і в номінації "Театральне мистецтво" - Олександр Бегма (композитор), вистава Verba за мотивами драми-феєрії Лесі Українки "Лісова пісня" Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка.
Урочиста церемонія вручення премії очікується орієнтовно 22 травня, в день перепоховання Тараса Шевченка, біля могили Кобзаря.
Урочиста церемонія вручення премії очікується орієнтовно 22 травня, в день перепоховання Тараса Шевченка, біля могили Кобзаря.
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