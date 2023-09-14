Шеф-кухар Хосе Андрес став амбасадором UNITED24

Американо-іспанський шеф-кухар, ресторатор та засновник благодійної організації World Central Kitchen Хосе Андрес приєднався до офіційної платформи фандрейзингу України UNITED24.
Про це повідомляє пресслужба платформи UNITED24.
Після початку повномасштабного вторгнення рф, World Central Kitchen почала працювати на кордоні з Україною, потім відкрила представництва у Львові, Києві, Харкові та на прифронтових територіях. З перших днів війни Хосе та його колеги готували до 240 тисяч порцій їжі на добу. Тільки за перші сім місяців роботи в Україні World Central Kitchen зібрала для України 300 млн доларів і налагодила співпрацю з більш ніж 450 закладами харчування.
Після початку повномасштабного вторгнення рф, World Central Kitchen почала працювати на кордоні з Україною, потім відкрила представництва у Львові, Києві, Харкові та на прифронтових територіях. З перших днів війни Хосе та його колеги готували до 240 тисяч порцій їжі на добу. Тільки за перші сім місяців роботи в Україні World Central Kitchen зібрала для України 300 млн доларів і налагодила співпрацю з більш ніж 450 закладами харчування.
У листопаді 2022 року Хосе Андрес отримав від президента Володимира Зеленського орден "За заслуги" ІІ ступеня, а на Алеї сміливості у Києві з'явилася табличка з його ім'ям.
За словами Андреса, "це не лише війна за свободу та демократію, а й боротьба за те, щоб нагодувати світ".
Хосе Андрес двічі потрапляв до списку найвпливовіших людей світу за версією видання Time, контролює роботу близько 40 ресторанів José Andrés Group у США та інших країнах, викладає курс кулінарної фізики у Гарвардському університеті, знімався у багатьох відомих шоу, популяризуючи іспанську кухню у світі. У 2023 році він заснував Global Food Institute при Університеті Джорджа Вашингтона, щоб впроваджувати системні зміни через інноваційні практики та підготувати нове покоління лідерів у галузі харчування. У 2015 році Хосе отримав Національну медаль за заслуги в галузі гуманітарних наук США, а у 2019 році він був номінований на Нобелівську премію миру за діяльність організації World Central Kitchen, яка з моменту заснування у 2010 році нагодувала сотні мільйонів людей у різних куточках світу.
Сьогодні організація допомагає українцям не лише на кордоні, а й на прифронтових територіях, зокрема у Херсоні, Запоріжжі та Краматорську.
Сьогодні організація допомагає українцям не лише на кордоні, а й на прифронтових територіях, зокрема у Херсоні, Запоріжжі та Краматорську.
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