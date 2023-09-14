Шеф-кухар Хосе Андрес став амбасадором UNITED24

19:59 14 вересня Київ, Україна

Американо-іспанський шеф-кухар, ресторатор та засновник благодійної організації World Central Kitchen Хосе Андрес приєднався до офіційної платформи фандрейзингу України UNITED24

Про це повідомляє пресслужба платформи UNITED24.



Після початку повномасштабного вторгнення рф, World Central Kitchen почала працювати на кордоні з Україною, потім відкрила представництва у Львові, Києві, Харкові та на прифронтових територіях. З перших днів війни Хосе та його колеги готували до 240 тисяч порцій їжі на добу. Тільки за перші сім місяців роботи в Україні World Central Kitchen зібрала для України 300 млн доларів і налагодила співпрацю з більш ніж 450 закладами харчування.

У листопаді 2022 року Хосе Андрес отримав від президента Володимира Зеленського орден "За заслуги" ІІ ступеня, а на Алеї сміливості у Києві з'явилася табличка з його ім'ям.

"Хосе Андрес був поряд з Україною з перших днів повномасштабного вторгнення. Після півтора року війни він продовжує підтримувати українців і залишається з Україною. Ми ніколи цього не забудемо. Сьогодні ми раді вітати Хосе серед послів платформи UNITED24, його потужний голос на міжнародній арені є дуже важливим, щоб зберігати підтримку людей у всьому світі", — сказав Володимир Зеленський.

За словами Андреса, "це не лише війна за свободу та демократію, а й боротьба за те, щоб нагодувати світ".

"З моменту, як World Central Kitchen прибула в Україну, ми зустрічали людей та спільноти, які мали просту мету - нагодувати та підтримати одне одного. З того часу ми не припиняємо готувати разом. Це не лише війна за свободу та демократію, а й боротьба за те, щоб нагодувати світ. Я дякую президенту Зеленському за можливість стати послом UNITED24 і сподіваюся надалі стояти пліч-о-пліч з українським народом, допомагаючи йому відновлювати країну", — сказав Хосе Андрес.

Хосе Андрес двічі потрапляв до списку найвпливовіших людей світу за версією видання Time, контролює роботу близько 40 ресторанів José Andrés Group у США та інших країнах, викладає курс кулінарної фізики у Гарвардському університеті, знімався у багатьох відомих шоу, популяризуючи іспанську кухню у світі. У 2023 році він заснував Global Food Institute при Університеті Джорджа Вашингтона, щоб впроваджувати системні зміни через інноваційні практики та підготувати нове покоління лідерів у галузі харчування. У 2015 році Хосе отримав Національну медаль за заслуги в галузі гуманітарних наук США, а у 2019 році він був номінований на Нобелівську премію миру за діяльність організації World Central Kitchen, яка з моменту заснування у 2010 році нагодувала сотні мільйонів людей у різних куточках світу.



Сьогодні організація допомагає українцям не лише на кордоні, а й на прифронтових територіях, зокрема у Херсоні, Запоріжжі та Краматорську.