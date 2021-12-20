Шедевр ювелірів: захисна маска за $ 1,5 млн

15:48 10 серпень Київ, Україна

Захисна маска з білого золота, інкрустована діамантами від відомої ізраїльської ювелірної компанії, володіє найвищим ступенем захисту.

Дорогоцінний виріб коштує близько 1,5 мільйона доларів



Як розповів автор шедевра, дизайнер і власник ювелірної компанії Yvel Ісаака Леві, маска зроблена з 18-каратного білого золота і інкрустована 3,6 тисячами діамантами чорного і білого кольору.





Вага виробу становить 240 грам, це приблизно в 100 разів більше, ніж вага звичайної медичної маски. Крім того, в даний засіб захисту встановлені фільтри вищої якості N99.

За словами Леві, маску замовив китайський бізнесмен, який проживає в США. Одним з головних його вимог було те, щоб ювелірний шедевр був готовий до кінця 2020 року і щоб він став найдорожчим подібним виробом в світі.