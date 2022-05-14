Шедевр архітектури - Андріївська церква відкривається після реставрації

Чудова Андріївська церква, знайома своєю красою не тільки киянам, запам'яталася багатьом по фільму «За двома зайцями», знову відкрита після п'яти років реставраційних робіт. Про це стало відомо сьогодні, 12 грудня, з повідомлення, опублікованого Міністерством культури.
Відзначається, що реставрація проходила в три етапи: зміцнення пагорба, на якому стоїть храм, реставрація зовнішніх фасадів, робота над інтер'єрами.
З 15 грудня церкву відкриють для відвідувачів.
Як повідомляв міністр культури Олександр Ткаченко, в церкві повністю відреставрований весь живопис, ікони та іконостас, почищена ліпнина і відшліфована підлога. Замінено інженерні мережі, проведені нові системи освітлення, опалення, подачі повітря, вікна. Автентичний колір стін 18 століття завдяки комп'ютерному аналізу допомогли знайти німецькі технологи.
Андріївська церква була побудована в 1747-1762 роках за проєктом архітектора Франческо Бартоломео Растреллі в стилі бароко. Входить до складу Національного заповідника Софія Київська.
З листопада 2018 року церква перейшла в користування Вселенського патріархату.
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