Шанхайські переговори США і Китаю щодо клімату

09:54 18 квітень Київ, Україна

Після демаршу Трампа уряд Байдена відновив участь у всесвітній боротьбі з кліматичною кризою. Після шанхайської зустрічі спецпосланця американського президента з питань клімату Джона Керрі з китайським колегою Се Чженьхуа сторони висловили готовність працювати над реалізацією Паризької угоди. Про це йдеться в спільній заяві, оприлюдненій на сайті Держдепу США.

"США і Китай твердо прихильні спільній роботі та співпраці з іншими сторонами в справі реалізації Паризької угоди", - зазначено в документі.

Згідно із заявою, влади двох країн мають намір виробити до 26-ї конференції сторін Рамкової конвенції ООН про зміну клімату, яка пройде в Глазго в листопаді, власні стратегії по досягненню нульових викидів в навколишнє середовище.

"США і Китай в короткостроковій перспективі вживуть заходів для подальшого врегулювання кліматичної кризи. Сторони мають намір розробити до конференції в Глазго свої довгострокові стратегії, спрямовані на досягнення нульового рівня викидів в навколишнє середовище", - йдеться в заяві.

Також зазначається, що сторони домовилися підтримувати рівень підвищення температури на планеті на позначці нижче 2 градусів і прагнути до обмеження цього показника до 1,5 градуса.

Раніше президент США Джо Байден на віртуальний саміт з питань клімату, який організовує Вашингтон 22-23 квітня, запросив 40 світових лідерів, включаючи голову КНР Сі Цзіньпіна.