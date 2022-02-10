Шахтарі продовжують страйкувати - 149 осіб під землею

Станом на ранок 21 вересня в Кривому Розі під землею залишаються 149 шахтарів. Про це повідомив голова Конфедерації вільних профспілок України та Незалежної профспілки гірників Михайло Волинець в Facebook.

Також Волинець заявив, що "сьогодні потрібно докласти максимум зусиль, щоб відбулися переговори". Акції протесту проходять на території шахт «Жовтнева», «Батьківщина», «Тернівська», «Гвардійська».

Нагадаємо, протести шахтарів у Кривому Розі почалися 3 вересня. Станом на ранок 8 вересня в страйку брали участь 393 працівники. В той день туди повинні були виїхати представники центрального офісу Держпраці "в зв'язку зі скаргами працівників підприємств міста на роботу місцевої служби, їхню продажність і залежність від місцевих роботодавців".

КЗРК спеціалізується на підземному видобутку залізної руди. Компанії Starmill Limited належить 99,88% акцій комбінату. КЗРК в цей час контролюють група "Метінвест" і група "Приват".