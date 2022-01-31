Шахтарям пообіцяли довгоочікувані виплати

21:04 11 травень Київ, Україна

Всі поточні заборгованості по заробітній платі гірників будуть виплачені в максимально короткі терміни, про це домовилися Міністерство енергетики з Міністерством фінансів.



Про це повідомляє пресслужба Міненерго.



"Кошти в обсязі 836,5 млн грн мають надійти на рахунки вугледобувних підприємств найближчими днями", - йдеться в повідомленні відомства в Facebook.



Також повідомляється, що в Міненерго докладають всіх зусиль до вирішення проблем вугільної галузі та виплати заробітної плати гірникам.



"Міністерство вітає конструктивну позицію лідерів профспілок, спрямовану на співпрацю та спільний пошук шляхів вирішення нагальних питань. В той самий час політизація і безпідставні протести призводять до створення штучної кризи і негативно позначаються на репутації галузі", - відзначили в пресслужбі відомства.



Нагадаємо, голова Незалежної профспілки гірників Михайло Волинець заявляв, що шахтарі державних шахт збираються в Києві 12 травня влаштувати безстрокову акцію протесту. Гірники вимагають погасити борги із зарплати. Заборгованість становить два мільярди гривень.