Сестра Цукерберга візьме участь у Kyiv Smart City Forum 2020

У Києві 8 жовтня пройде міжнародний онлайн-форум, запрошено багато спікерів, серед яких генеральна директорка Zuckerberg Media Ренді Цукерберг.
Ренді Цукерберг підприємниця, інвесторка, засновниця та генеральна директорка Zuckerberg Media, присвятила Facebook 10 років. Вона починала роботу в нікому не відомому стартапі, який налічував всього 12 співробітників, і пішла з посади комерційного директора величезної компанії, в якій працювало кілька тисяч осіб з більш ніж 40 представництвами по всьому світу. Зараз Ренді активно допомагає підприємцям, які пропонують бізнес-ідеї.
Перш ніж заснувати власну компанію, сестра засновника Facebook створила Facebook Live - інструмент для прямих ефірів у Facebook, який використовують понад мільярд людей у всьому світі.
Примітно, що за цей проєкт вона була номінована на премію "Еммі" в номінації "висвітлення новин в режимі реального часу". Вона написала чотири книги, дві з яких стали бестселерами, а за однією з них, DOT, зняли телесеріал. Zuckerberg Media під її керівництвом співпрацює з такими компаніями-гігантами як The Clinton Global Initiative, Cirque du Soleil, Conde Nast, The United Nations, Bravo та інші.
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