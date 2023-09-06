Сервіси ПриватБанку не працюватимуть у ніч на 19 серпня

У ніч із п'ятниці на суботу, 19 серпня, ПриватБанк проведе планові регламентні роботи своїх систем та сервісів. З 00:30 до 7:30 можуть бути недоступні Приват24, операції з картками, банкоматами та терміналами.
Про це йдеться у повідомленні банку.
Про це йдеться у повідомленні банку.
У банку зазначають, що роботи традиційно проводять уночі, коли більшість клієнтів відпочивають. Однак, якщо клієнти повинні зробити важливі покупки або перекази вночі, слід враховувати інтервал часу.
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