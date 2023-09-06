Сервіси ПриватБанку не працюватимуть у ніч на 19 серпня

16:32 18 серпня Київ, Україна





Про це йдеться у повідомленні банку. У ніч із п'ятниці на суботу, 19 серпня, ПриватБанк проведе планові регламентні роботи своїх систем та сервісів. З 00:30 до 7:30 можуть бути недоступні Приват24 , операції з картками, банкоматами та терміналами.Про це йдеться у повідомленні банку.

"Під час проведення робіт у суботу, 19 серпня, з 00:30 до 7:30 тимчасово можуть бути недоступні операції з картками, Приват24, також "тайм-аут" продовжуватиметься в роботі банкоматів, терміналів самообслуговування та POS-терміналів банку", - йдеться в повідомленні.

У банку зазначають, що роботи традиційно проводять уночі, коли більшість клієнтів відпочивають. Однак, якщо клієнти повинні зробити важливі покупки або перекази вночі, слід враховувати інтервал часу.