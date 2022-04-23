Серіал «Спалах» про українську культуру

13:35 25 листопада Київ, Україна

Українська культура в документальному серіалі «Спалах» розкрита через діячів українського культурного простору. Сьогодні, 25 листопада 2020 року, команда проєкту заявила про прем'єру першої серії.

Це документальний серіал, кожен епізод якого розкриває важливу тему від феномена української попмузики і кліпмейкінга - в кіно, комедії, стріт-арті і локальних брендів одягу.

У команді серіалу відзначили, що зараз в Україні йде процес формування національної ідентичності. Там вважають, що проєкт, який би показав, що нова українська культура існує і стрімко розвивається, потрібен вже сьогодні.

Творці серіалу зазначають, що українці не звикли помічати українських творців або їхні роботи, поки їх не визнає світова індустрія. Але популярність за кордоном не є знаком якості або культурної значущості. Тому документальний серіал має на меті створити єдину історію про самодостатню і стильну українську культуру.

Кого можна впізнати на екрані?

Для документального серіалу відзняли понад 100 інтерв'ю, а його героями і героїнями стали Monatik, Юрій Бардаш, Роман Вінтон (Майкл Щур), ONUKA, «ДахаБраха», Влад Яма, Євген Клопотенко, Антоніо Лукич, Олексій Потапенко, Андрій Данилко.

Серед інших також Гео Лерос, Алан Бадоєв, Vivienne Mort, ресторатори Дмитро Борисов, Михайло Кацурін, засновники CLOSER, Veselka, «Культура Звуку», «Планета кіно», Ukrainian Fashion Week, KSENIA SCHNAIDER і багато інших представників української культури.