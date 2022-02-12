Серіал "Виборець" від Мінцифри

20:32 22 вересень Київ, Україна

Сьогодні, 22 вересня, Міністерство цифрової трансформації презентувало освітній серіал під назвою "Виборець", який покликаний допомогти людям розібратися в нових правилах і знайти інформацію про кандидатів.



У відомстві розповіли, що в рамках курсу виборцям простою мовою пояснюють все, що потрібно знати про місцеві вибори 2020 року: нові правила, що таке відкриті списки, навіщо бюлетеню контрольний талон, як дізнатися інформацію про кандидатів, як перевірити себе в списках, чи можна проголосувати достроково і чого не слід робити під час голосування.



Серіал вже доступний на платформі Дія.Цифрова освіта. Він складається з 10 серій, ведучою серіалу стала співачка Оля Цибульська.



Щоб переглянути всі серії та в кінці отримати сертифікат, користувачеві пропонують авторизуватися в системі. Для цього потрібно ввести свій номер телефону, на який прийде код підтвердження.



Після кожної серії виборцю пропонують пройти тестування, яке складається з декількох питань. Наприклад: «Кого ми будемо вибирати в жовтні?», «Якщо в міській громаді 80 тисяч виборців, за якою системою обирається місцевий голова?» та інші.