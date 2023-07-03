Сергій Ребров привітав українську збірну з перемогою та похвалив Ротаня за гру

17:03 03 липня Київ, Україна

Українська молодіжна збірна успішно здобула перемогу у чвертьфіналі Євро-2023 над сильною командою Франції. Уважно стежив за грою наставник команди Сергій Ребров. Він високо оцінив план на гру з французами від Руслана Ротаня та саму гру молодих спортсменів.

Головний тренер національної команди привітав представників U-21 з виходом у півфінал та завоюванням путівки на Олімпіаду-2024. При цьому фахівець назвав французів однією з найсильніших команд турніру.

"Вчорашній вихід до півфіналу Євро та перемога над однією з найсильніших команд турніру - дуже вагома нагода привітати всіх пов'язаних з нашою молодіжною збірною! Заслужено здобуто путівку до 1/2 фіналу цього турніру та Олімпійських ігор - насамперед заслуга Руслана Петровича та його тренерського штабу за правильно обраний план на цю гру та гравців за його вдале виконання. Знаю, що для вас усіх це ніяк не привід зупинитися на досягнутому, тож ми всі продовжуємо вболівати за вас і чекаємо на середу", - написав Ребров.

Нагадаємо, раніше капітан французів назвав ганьбою поразку від українців на Євро-2023.