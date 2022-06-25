Сергій Притула зі сльозами дякував українцям за "Народний Байрактар"

11:47 25 червня Київ, Україна

За три дні українці зробили щось неймовірне. Об'єднавшись, наш народ зібрав 600 млн. гривень на "Байрактари"! Збір коштів на "пташки" для ЗСУ оголосив Сергій Притула у свій день народження, 22 червня.

Той факт, що українці пожертвували на 100 млн. гривень більше, ніж було потрібно, дуже зворушив Притулу. Записуючи відео подяки, ведучий не стримував сліз. Відповідний ролик він опублікував у Facebook.

"Це вже четверта спроба записати відео для вас. Перші три були невдалі, тому що я трохи плакав. Тому що, відверто кажучи, витримати все те, що ви робили останні пару днів.. Ті діти, які продавали черешні, полуницю та донатили на "Байрактари"... Це було щось неймовірне", – висловився Притула.

Як стверджує Прітула, "Народний Байрактар" свої місії виконав. За його словами, цей проект про українську крутість, гідність, про викорінення неповноцінності.

Телеведучий зазначив, що ми показали всім – для українців немає нічого неможливого. За його словами, ми можемо разом перевертати світ та переписувати історію.

"Останні три дні це було єднання людей, які донатили дві гривні, селебретіс, які розповсюджували інформацію про нас та допомагали збирати кошти, медіа, які з нами об'єдналися, щоб донести людям про важливість проекту. Це був проект, довкола якого об'єдналася і влада, і армія. У нас велика радість, що ми можемо допомогти нашій армії", – наголосив Притула.

Як зазначив Сергій Притула, кошти вдалося зібрати, бо ми всі були об'єднані і лише "єдність нас врятує як націю, як народ і як держава".

"Я коли дивився, як дівчатка пишуть: "кращий шопінг - "Байрактар"...просто знову сльози на очі з'являються від того, як ми всі по-дружньому об'єдналися навколо чогось важливого і зробили це. Чотири "Байрактари" за три дні – це наш з вами результат і всі, хто до цього долучився, дякую всім, – зворушився ведучий.

Крім того, Притула вже заінтригував новим проектом, який буде "дуже катастрофічним для виродків, які не розуміють, з яким народом мають справу".

Зіркові колеги Притули та прості українці також висловили захоплення тим, що ми зробили за кілька днів:

22 червня благодійний фонд Сергія Притули та блогер Ігор Лаченков, відомий як Лачен, оголосили, що починають збір коштів одразу на три безпілотники "Байрактор". Для цього потрібно було зібрати 15 млн доларів, або 500 млн гривень. Прості українці та бізнес активно підключилися до збору. Впоралися лише за три дні.

23 червня на українській платформі OLL.TV відбулася прем'єра повнометражного відеопроекту "Народний байрактор". Сервіс змонтував та опублікував двогодинну стрічку про знищення ворожої техніки вогнем ЗСУ, знятих дронами. Головна мета проекту – підтримати збирання коштів на безпілотники для української армії, що проводиться Благодійним фондом Сергія Притули.

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну понад 3 млн осіб отримали допомогу завдяки наймасштабнішій приватній гуманітарній ініціативі, що об'єднує зусилля Фонду Ріната Ахметова, бізнесів SCM та футбольного клубу "Шахтар". Понад 1,2 мільйона з них було охоплено Фондом, решта — бізнесами SCM.

Раніше Сергій Притула та Parimatch Ukraine зібрали 6,8 млн грн для ЗСУ під час трансляції на Footballhub.