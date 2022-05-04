Сергій Дубров: локдаун - кращий час провести роботу над помилками

10:17 04 грудня Київ, Україна

Лікар Сергій Дубров підкреслив, що карантин - це найкращий час для роботи над помилками, тим більше, що вже є досвід весняного локдауну.



«І за той період, якщо буде локдаун на два або три тижні... то за ці три тижні не просто сидіти і відпочивати, а наздоганяти те, що не було зроблено навесні, і те, що не зробили від весни до зими», - зазначив медик.



За словами Дуброва, головне, на чому варто сконцентруватися, це максимальне забезпечення ліжок киснем, «проведення аудиту помилок, що було зроблено так, що було зроблено не так. І подальша робота».



Коли в Україні введуть повний локдаун?

Секретар РНБО Олексій Данилов заявив, що локдаун в Україні введуть в будь-якому випадку - в грудні або на початку січня.



За різними даними, Кабмін розглядає кілька дат для локдауну - з 23 грудня по 15 січня, з 25 грудня по 17 січня і з 7 до 20 грудня, з 2 січня по 23 січня.



