Сепаратисти б'ють по Червоному Хресту. Обстріляно санітарні машини ЗСУ

09:40 14 листопад Київ, Україна

Як стало відомо сьогодні, 14 листопада, цієї ночі під прицільний вогонь противника потрапили санітарні машини ЗСУ. Сталося це поблизу селища Невельське. Тяжке поранення отримав санітарний водій. Свій вогонь ворог вів із мінометів калібру 120-мм.

Про стан пораненого в ранковому зведенні штабу ООС сказано, що його доставлено до шпиталю, але "стан його здоров'я – тяжкий".

Зазначається також, що минулої доби проросійські війська 7 разів порушили режим тиші, у двох випадках були використані заборонені Мінськими домовленостями гармати.

У ході цих обстрілів було поранено одного українського воїна, який теж перебуває в госпіталі. Його стан лікарі оцінюють як задовільний.