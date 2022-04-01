Сім'ям загиблих українських військових виплатять по 15 млн

15:58 01 квітня Київ, Україна

Уряд України ухвалив рішення про виплату 15 мільйонів гривень одноразової допомоги сім'ям загиблих військовослужбовців Збройних сил, які брали участь у збройному опорі окупантам.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.



"Сім'ям загиблих військовослужбовців буде виплачено одноразову грошову допомогу у розмірі 15 мільйонів гривень", - сказав Шмигаль.



Він також нагадав, що під час дії воєнного стану всім військовослужбовцям виплачується додаткова грошова винагорода у розмірі 30 тисяч гривень щомісяця.



При цьому військовослужбовцям, які безпосередньо беруть участь у бойових діях, розмір додаткової винагороди збільшується до 100 тисяч гривень щомісяця.