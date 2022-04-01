Сім'ям загиблих українських військових виплатять по 15 млн

Уряд України ухвалив рішення про виплату 15 мільйонів гривень одноразової допомоги сім'ям загиблих військовослужбовців Збройних сил, які брали участь у збройному опорі окупантам.
Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
"Сім'ям загиблих військовослужбовців буде виплачено одноразову грошову допомогу у розмірі 15 мільйонів гривень", - сказав Шмигаль.
Він також нагадав, що під час дії воєнного стану всім військовослужбовцям виплачується додаткова грошова винагорода у розмірі 30 тисяч гривень щомісяця.
При цьому військовослужбовцям, які безпосередньо беруть участь у бойових діях, розмір додаткової винагороди збільшується до 100 тисяч гривень щомісяця.
"Сім'ям загиблих військовослужбовців буде виплачено одноразову грошову допомогу у розмірі 15 мільйонів гривень", - сказав Шмигаль.
Він також нагадав, що під час дії воєнного стану всім військовослужбовцям виплачується додаткова грошова винагорода у розмірі 30 тисяч гривень щомісяця.
При цьому військовослужбовцям, які безпосередньо беруть участь у бойових діях, розмір додаткової винагороди збільшується до 100 тисяч гривень щомісяця.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі