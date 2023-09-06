Сім'я загиблого військового має право на отримання 15 млн гривень допомоги - ТЦК

19:02 30 серпня Київ, Україна





Представниця Подільського ТЦК у Києві Катерина Тищенко розповіла на брифінгу про алгоритм отримання ОГД.



За словами Тищенко, родичі загиблого військовослужбовця чи військовослужбовиці можуть реалізувати право на отримання ОГД з дня загибелі після отримання свідоцтва про смерть.



Виплата розподіляється рівними частками усім передбаченим законом одержувачам, саме: Сім'я загиблого захисника чи захисниці має право на отримання одноразової грошової допомоги (ОГД) у розмірі 15 млн гривень.Представниця Подільського ТЦК у Києві Катерина Тищенко розповіла на брифінгу про алгоритм отримання ОГД.За словами Тищенко, родичі загиблого військовослужбовця чи військовослужбовиці можуть реалізувати право на отримання ОГД з дня загибелі після отримання свідоцтва про смерть.Виплата розподіляється рівними частками усім передбаченим законом одержувачам, саме:

батькам;

одному з подружжя, який не одружився вдруге;

дітям, які не досягли повноліття, або дітям, яким виповнилося 18 років та навчаються на денній формі навчання;

утриманцям загиблих, якими вважаються члени сім'ї, які мають право на пенсію у разі втрати годувальника.

Представниця ТЦК зазначила, що якщо людина, яка має право на отримання ОГД, протягом трьох років з дня виникнення такого права не реалізувала його, її частка розподіляється між іншими особами, які мають право на отримання ОГД.



Сума одноразової грошової допомоги становить 15 млн гривень, призначається та виплачується рівними частками всім особам, які мають на неї право, за їхньою особистою заявою чи заявою їхніх представників.



У першому етапі це 1/5 частини від призначеної суми ОГД, залишок 4/5 виплачується щомісяця, рівними частками протягом 40 наступних місяців.



Для призначення виплати члени сім'ї звертаються до районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки незалежно від місця реєстрації та пишуть власноруч заяву.



До заяви члени сім'ї додають копії наступних документів: