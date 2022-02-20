Сім'ї шахтарів-протестувальників їдуть до Києва

10:46 29 вересень Київ, Україна

Михайло Волинець на своїй сторінці в Фейсбуці повідомив, що шахтарські сім'ї їдуть до Києва, щоб посилити протест мітингами в урядовому кварталі.

"Багато хто з гірників і членів шахтарських сімей Кривбасу на цьому тижні приїхали до Києва, щоб посилити протест мітингами в урядовому кварталі столиці", - зазначив Волинець.



За його словами, 59 гірників шахт Криворізького залізорудного комбінату продовжують підземну акцію протесту.



Протести шахтарів в Кривому Розі почалися 3 вересня. Станом на ранок 8 вересня в підземному протесті брали участь 393 працівники шахт Криворізького залізорудного комбінату.



Державна служба України з питань праці під час планової перевірки за дорученням прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля виявила на залізорудному комбінаті 190 порушень.



Правління КЗРК заявило, що подає заяву в поліцію з блокування виробничого процесу і майна підприємства шахтарями, що страйкують під землею, а також починає заходи з підготовки підприємства до тривалого простою.



Також адміністрація КЗРК категорично наполягає на тому, що передбачені Меморандумом вимоги в частині підвищення зарплат на підприємстві набудуть чинності з моменту, коли на поверхню піднімуться учасники протесту всіх чотирьох шахт.