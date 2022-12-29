Сім'ї зниклих безвісти отримуватимуть безкоштовну правову допомогу

15:55 29 грудня Київ, Україна

Уповноважений зниклий безвісти Олег Котенко підписав меморандум про співпрацю з Координаційним штабом з надання правової допомоги, щоб сім'ї зниклих безвісти могли отримувати безкоштовну правову допомогу.



Про це повідомили у Мінреінтеграції.



Нині в Україні безвісти зниклими вважають щонайменше сім тисяч людей, серед яких понад триста дітей. Усі вони зникли у період з 24 лютого.



За словами Котенка, при регіональних офісах уповноваженого за зниклими безвісти вже надають юридичну підтримку, але підписаний меморандум допоможе збільшити кількість людей, які отримають консультації.

"Зараз це дуже важливо, адже люди, які втратили зв'язок із рідними, опинилися в дуже складній життєвій ситуації і потребують особливої підтримки", - нагадав чиновник.

Звернутися до контакт-центру безкоштовної правової допомоги можна за номером 0 800 213 103.