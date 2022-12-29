Сім'ї зниклих безвісти отримуватимуть безкоштовну правову допомогу

Уповноважений зниклий безвісти Олег Котенко підписав меморандум про співпрацю з Координаційним штабом з надання правової допомоги, щоб сім'ї зниклих безвісти могли отримувати безкоштовну правову допомогу.
Про це повідомили у Мінреінтеграції.
Нині в Україні безвісти зниклими вважають щонайменше сім тисяч людей, серед яких понад триста дітей. Усі вони зникли у період з 24 лютого.
За словами Котенка, при регіональних офісах уповноваженого за зниклими безвісти вже надають юридичну підтримку, але підписаний меморандум допоможе збільшити кількість людей, які отримають консультації.
Про це повідомили у Мінреінтеграції.
Нині в Україні безвісти зниклими вважають щонайменше сім тисяч людей, серед яких понад триста дітей. Усі вони зникли у період з 24 лютого.
За словами Котенка, при регіональних офісах уповноваженого за зниклими безвісти вже надають юридичну підтримку, але підписаний меморандум допоможе збільшити кількість людей, які отримають консультації.
Звернутися до контакт-центру безкоштовної правової допомоги можна за номером 0 800 213 103.
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