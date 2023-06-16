Сім'ї загиблих у Кривому Розі отримають 300 тисяч - Дніпропетровська ОВА

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак оголосив, що влада області виділить матеріальну допомогу у розмірі 300 тисяч гривень сім'ям загиблих внаслідок ракетного удару рф в Кривому Розі.
Він нагадав, що 14 червня оголошено днем жалоби у Кривому Розі на згадку про загиблих.
Рятувальники, комунальні служби та волонтери продовжують роботу на місці ракетного удару, а також міжнародні благодійні організації надають гуманітарну допомогу.
Як повідомлялося, вночі 13 червня російські збройні сили атакували Кривий Ріг шістьма крилатими ракетами, внаслідок чого загинуло 11 людей - четверо з них перебували в житловому будинку, а семеро - на складі приватного підприємства.
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