Сім'ї загиблих у Кривому Розі отримають 300 тисяч - Дніпропетровська ОВА

19:15 13 червня Київ, Україна

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак оголосив, що влада області виділить матеріальну допомогу у розмірі 300 тисяч гривень сім'ям загиблих внаслідок ракетного удару рф в Кривому Розі.

"Сім'ї загиблих мають право на фінансову підтримку від області у розмірі 300 тисяч гривень", - наголосив Лисак.



Він нагадав, що 14 червня оголошено днем жалоби у Кривому Розі на згадку про загиблих.



Рятувальники, комунальні служби та волонтери продовжують роботу на місці ракетного удару, а також міжнародні благодійні організації надають гуманітарну допомогу.

"Після проведення експертизи ми визначимо можливість відновлення пошкодженої багатоповерхової будівлі. В цей час вікна в сусідніх будівлях закриваються плівкою та дерев'яними плитами. Усі постраждалі отримують їжу та медичну допомогу", - зазначив Лисак.

Як повідомлялося, вночі 13 червня російські збройні сили атакували Кривий Ріг шістьма крилатими ракетами, внаслідок чого загинуло 11 людей - четверо з них перебували в житловому будинку, а семеро - на складі приватного підприємства.