Сім'ї Героїв прикрасили Меморіал пам'яті Героїв Небесної Сотні

20:05 23 грудень Київ, Україна

Сьогодні, 23 грудня, напередодні різдвяно-новорічних свят сім'ї Героїв Небесної Сотні прикрасили Меморіал пам'яті Героїв Небесної Сотні.

«Цієї акції вже 5 років. Спочатку ми збиралися у Львові, а потім везли вінки до Києва, щоби прикрасити Алею Небесної Сотні. Останні три роки ми прикрашаємо Меморіал. Хоча фізично не завжди всім вдається приєднатися, але ми разом подумки», – зазначила Андріяна Дігдалович, керівниця Музею Гідності у Львові, дочка Героя Небесної Сотні Андрія Дігдаловича.

Всі матеріали для вінків, а це лоза, гілочки хвої та калина, рідні Героїв привозять із власних садів.

«Мій син біля будинку висадив туї, маю їх близько двадцяти. Ось так і наводжу ялинкові гілки для плетіння. Мій син дуже любив природу та життя. Тому ми тут збираємося, спілкуємося на згадку про наших дітей», – каже Марія Паньків, мама Героя Небесної Сотні Миколи-Олега Паньківа.

Подібна акція вже не просто стала традиційною для Львівщини, вона поєднує рідних героїв Небесної Сотні з усієї України. Зокрема, минулого тижня подібна акція відбулася у Києві. Також приєдналися Рівне, Тернопіль, Чернівці та Вінниця.