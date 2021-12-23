Сім'ї Героїв прикрасили Меморіал пам'яті Героїв Небесної Сотні

Сьогодні, 23 грудня, напередодні різдвяно-новорічних свят сім'ї Героїв Небесної Сотні прикрасили Меморіал пам'яті Героїв Небесної Сотні.
Всі матеріали для вінків, а це лоза, гілочки хвої та калина, рідні Героїв привозять із власних садів.
«Мій син біля будинку висадив туї, маю їх близько двадцяти. Ось так і наводжу ялинкові гілки для плетіння. Мій син дуже любив природу та життя. Тому ми тут збираємося, спілкуємося на згадку про наших дітей», – каже Марія Паньків, мама Героя Небесної Сотні Миколи-Олега Паньківа.
Подібна акція вже не просто стала традиційною для Львівщини, вона поєднує рідних героїв Небесної Сотні з усієї України. Зокрема, минулого тижня подібна акція відбулася у Києві. Також приєдналися Рівне, Тернопіль, Чернівці та Вінниця.
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