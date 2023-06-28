Сімейний лікар пояснив, які таблетки мають бути в аптечці на випадок ядерної загрози

07:54 28 червня Київ, Україна

Перелік ліків, які мають бути в аптечці на випадок ядерної загрози, не такий великий. Основне – це калій йодид, але його потрібно небагато.



Про це в ефірі телемарафону Єдині новини сказав сімейний лікар Олександр Прокопчук.

"На сім'ю вистачить однієї пластинки. Доза - калій йодид - використовується для профілактики ураження щитовидної залози при радіаційній небезпеці, вимірюється в міліграмах, не в мікрограмах", - зазначив він.

Медик пояснив, що в мікрограмах ці препарати використовуються для лікування йододефіциту, і там доза дуже мала: щоб було достатньо, за один раз потрібно прийняти 600 таблеток, що нереально і робити це не потрібно в жодному разі.



За словами Прокопчука, жодних препаратів, які могли б запобігти радіаційному ураженню, немає, окрім калію йодиду. Але він у свою чергу рятує лише один орган і лише від одного радіоактивного елемента – радіоактивного йоду, не рятуючи від променевої хвороби.