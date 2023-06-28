Сімейний лікар пояснив, які таблетки мають бути в аптечці на випадок ядерної загрози

07:54 28 червня Київ, Україна

Перелік ліків, які мають бути в аптечці на випадок ядерної загрози, не такий великий. Основне – це калій йодид, але його потрібно небагато.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини сказав сімейний лікар Олександр Прокопчук.
"На сім'ю вистачить однієї пластинки. Доза - калій йодид - використовується для профілактики ураження щитовидної залози при радіаційній небезпеці, вимірюється в міліграмах, не в мікрограмах", - зазначив він.
Медик пояснив, що в мікрограмах ці препарати використовуються для лікування йододефіциту, і там доза дуже мала: щоб було достатньо, за один раз потрібно прийняти 600 таблеток, що нереально і робити це не потрібно в жодному разі.

За словами Прокопчука, жодних препаратів, які могли б запобігти радіаційному ураженню, немає, окрім калію йодиду. Але він у свою чергу рятує лише один орган і лише від одного радіоактивного елемента – радіоактивного йоду, не рятуючи від променевої хвороби.
"Ми за офіційною командою, у жодному разі не самі, приймаємо величезну дозу йоду. Цей йод вирубує нашу щитовидну залозу на добу. Вона перестає працювати, споживати йод ззовні, відповідно перестає споживати радіоактивний йод. Запобігти ураженню щитовидної залози профілактичним прийомом йоду не можна. Пити калій йодид самостійно також не можна", - підсумував лікар.