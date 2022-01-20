Сільське господарство України потребує тільки якісних міндобрив

09:36 06 травень Київ, Україна

Сільське господарство України, як аграрної країни, на сьогодні залишається одним з ключових двигунів української економіки, яка призначена для забезпечення населення продукцією і отримання сировини для промисловості. Традиційно в останні роки частка продукції агропромислового комплексу в загальному експорті товарів з України становить близько 40% і забезпечує валютну і економічну стабільність країни.



Поряд з цим, значну роль у розвитку сільського господарства України як на внутрішньому, так і на міжнародному рівні відіграє забезпечення якісною і безпечною для життя і здоров'я людини сільськогосподарською продукцією. Це має досягатися за допомогою високоякісних і безпечних мінеральних добрив, які в тому числі не виснажують і не забруднюють українську землю і навколишнє природне середовище.



Ембарго на російські добрива, обмеження імпорту, акції протесту профільних асоціацій, «живучий» монополіст, кардинальна зміна погодних умов - ці фактори вже не перший сезон залишають помітний негативний відтінок як на хімічній галузі України, так і на загальних планах аграріїв.



На жаль, зовнішні і внутрішні чинники останніх років негативно вплинули на ринок міндобрив. На сьогодні український ринок мінеральних добрив перенасичений різноманітністю видів і якості (азотних, фосфорних, калійних та інших). Якщо 5 років тому відсоток добрив, що ввозилися в Україну, не доходив до 40% від загальної кількості споживання, то на сьогодні він складає майже 60%, а це - понад 4 млн тонн добрив.



Основними країнами-експортерами азотних добрив в Україні за вказаний період були Білорусь - $43600000 (28,7%), Польща - $35400000 (23,34%), Грузія - $19900000 (13,09%) та інші країни - $53 млн (34,9%). На українському ринку можемо знайти мінеральні добрива виробництва Китаю, Польщі, Литви, Болгарії, Румунії, Туреччини, Марокко, Казахстану та ін.



При таких обсягах імпорту в Україну міндобрив, на перше місце виходить питання їхньої якості. Аналіз вітчизняного ринку мінеральних добрив свідчить про наявність непоодиноких фактів використання неякісних мінеральних добрив, що призводить до значного негативного впливу на сільськогосподарську продукцію, тваринний світ і негативно впливає на екологічну та економічну безпеку нашої держави.



Адже небезпечні хімічні речовини, що містяться в неякісних мінеральних добривах сумнівного походження, становлять значну загрозу для життя і здоров'я людини, навколишнього природного середовища. З використанням неякісних міндобрив пов'язана низка екологічних проблем, таких як: засолення ґрунтів, проникнення компонентів добрив в підземні водні горизонти, забруднення водойм тощо.



Незаконно виготовлені засоби захисту рослин або препарати невідомого походження зазвичай низької якості і містять в своєму складі діючі токсичні (отруйні) речовини, які не пройшли відповідної перевірки в органах державної влади України на предмет їхньої відповідності санітарно-гігієнічним і екологічним нормативам, в результаті чого їхнє подальше використання може становити небезпеку для навколишнього середовища, тварин і здоров'я людей.



Яскравим негативним прикладом ситуації з використанням мінеральних добрив невідповідної якості є ситуація, коли деякими українськими комерційними структурами - суб'єктами ЗЕД, які підконтрольні потужним учасникам агрохімічного ринку в Україні, через китайські «підприємства-майданчики», здійснюються поставки пестицидів від китайських хімічних заводів-виробників, які не пройшли сертифікацію в Інституті по контролю за агрохімічною продукцією Міністерства сільського господарства КНР, а, отже, не мають офіційного дозволу і законних підстав, наданих китайським урядом на виробництво пестицидів.







Підбиваючи певні підсумки, можна стверджувати, що повноцінний розвиток аграрної галузі української економіки неможливий без насичення внутрішнього ринку мінеральними добривами. Разом з тим, сільськогосподарські виробники повинні отримати тільки якісний продукт з відповідною кількістю діючої речовини за розумною ціною.



З огляду на зазначені загрози державній безпеці України, одним з найважливіших завдань правоохоронних і відповідних органів державної влади є недопущення потрапляння на український ринок і використання неякісної хімічної продукції - пестицидів і агрохімікатів.