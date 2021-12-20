Сільське господарство України потребує якісних міндобрив

14:37 30 березень Київ, Україна

Обмеження імпорту, акції протесту профільних асоціацій, монополіст, що «живе», кардинальна зміна погодних умов - всі ці фактори вже не перший сезон залишають помітний негативний відтінок як на хімічній галузі України, так і на загальних планах аграріїв.



Про ці та інші проблеми заявили провідні аграрії країни.



Сільське господарство України, як аграрної країни, на сьогодні залишається одним з ключових двигунів української економіки, яка призначена для забезпечення населення продукцією і отримання сировини для промисловості. Традиційно в останні роки частка продукції агропромислового комплексу в загальному експорті товарів з України становить близько 40% і забезпечує валютну і економічну стабільність країни.



Поряд з цим, значну роль у розвитку сільського господарства України як на внутрішньому, так і на міжнародному рівні відіграє забезпечення якісними і безпечними для життя і здоров'я людини сільськогосподарськими продуктами, а це перш за все має досягатися використанням високоякісних і безпечних мінеральних добрив, які в тому числі не виснажують і не забруднюють українську землю і навколишнє природне середовище.



На жаль, зовнішні і внутрішні чинники останніх років негативно вплинули на ринок міндобрив. Ембарго на російські добрива, обмеження імпорту, акції протесту профільних асоціацій, монополіст, кардинальна зміна погодних умов - ці фактори вже не перший сезон залишають помітний негативний відтінок як на хімічній галузі України, так і на загальних планах аграріїв. На сьогодні український ринок мінеральних добрив перенасичений різноманітністю видів і якості (азотних, фосфорних, калійних та інших). Якщо 5 років тому відсоток добрив, що ввозяться в Україну, не доходив до 40% від загальної кількості споживання, то на сьогодні він складає майже 60%, а це - понад 4 млн тонн добрив.



Основними країнами-експортерами азотних добрив в Україні за вказаний період були Білорусь - $43600000 (28,7%), Польща - $35400000 (23,34%), Грузія - $19900000 (13,09%) та інші країни - $53 млн (34,9%). На українському ринку можемо знайти мінеральні добрива виробництва Китаю, Польщі, Литви, Болгарії, Румунії, Туреччини, Марокко, Казахстану та ін.



При таких обсягах імпорту в Україну, на перше місце виходить питання їхньої якості. Аналіз вітчизняного ринку мінеральних добрив свідчить про наявність неодноразових фактів ввезення в Україну та використання неякісних мінеральних добрив, що призводить до значного негативного впливу на сільськогосподарську продукцію, тваринний світ і негативно впливає на екологічну та економічну безпеку нашої держави.





Адже небезпечні хімічні речовини, що містяться в неякісних мінеральних добривах сумнівного походження, становлять значну загрозу для життя і здоров'я людини, навколишнього природного середовища. З використанням неякісних міндобрив пов'язаний ряд екологічних проблем, таких як: засолення ґрунтів, проникнення компонентів добрив в підземні водні горизонти, забруднення водойм тощо. Незаконно виготовлені засоби захисту рослин або препарати невідомого походження зазвичай є низької якості і містять в своєму складі діючі токсичні (отруйні) речовини, які не пройшли відповідної перевірки в органах державної влади України на предмет їхньої відповідності санітарно-гігієнічним і екологічним нормативам, в результаті чого їхнє подальше використання може становити небезпеку для навколишнього середовища, тварин і здоров'я людей.



Яскравим негативним прикладом ситуації з використанням мінеральних добрив невідповідної якості є ситуація, коли деяким українським комерційним структурам - суб'єктам ЗЕД, підконтрольним потужним учасникам агрохімічного ринку в Україні, через китайські «підприємства-майданчики», здійснюються поставки пестицидів від китайських хімічних заводів-виробників, які не пройшли сертифікацію в Інституті по контролю за агрохімічною продукцією Міністерства сільського господарства КНР (і сам), а отже не мають офіційного дозволу і законних підстав, наданих китайським урядом на виробництво пестицидів.





Підбиваючи підсумки, можна стверджувати, що повноцінний розвиток аграрної галузі української економіки неможливий без насичення внутрішнього ринку мінеральними добривами. Разом з тим, сільськогосподарські виробники повинні отримати тільки якісний продукт з відповідною кількістю діючої речовини за розумною ціною.



З огляду на зазначені загрози державні безпеки України, одним з найважливіших завдань правоохоронних і відповідних органів державної влади є недопущення потрапляння на український ринок і використання неякісної хімічної продукції - пестицидів і агрохімікатів.