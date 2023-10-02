Секрети здорового серця: рекомендації від кардіолога Анни Дорохіної

07:02 02 жовтня Київ, Україна

За даними Всесвітньої федерації серця, серцево-судинні захворювання є вбивцею №1 у світі — наприклад, у 2021 році через них сталося понад 20,5 мільйона смертей.

Україна є лідером у світі зі смертності від серцево-судинних захворювань. 450 000 втрачених життів щороку, більшість із яких можна було врятувати.

Серцево-судинні захворювання – це хвороби серцевого м'яза та кровоносної системи. Серед них: ішемічна хвороба серця, артеріальна гіпертензія, серцева недостатність, інфаркт міокарда, інсульт. Ці хвороби безпосередньо залежать від поведінкових факторів ризику: куріння, вживання алкоголю, незбалансованого харчування, недостатньої фізичної активності.

Тобто здоров'я серця, як і в цілому організму, визначається щоденним стилем нашого життя.

Медична директорка «Національного наукового центру «Інститут кардіології, клінічної та регенеративної медицини Національної академії медичних наук України», кандидатка медичних наук Анна Дорохіна розповіла, у яких випадках потрібно звертатися до кардіолога. Що шкідливіше – малорухливий спосіб життя або кава, а також як пов'язані серце та питний режим.