Сьогодні Зеленський спілкувався і обідав з бійцями на Донбасі

20:25 09 червень Київ, Україна

Сьогодні на передовій, за 700 метрів від противника, пройшла чергова зустріч президента з бійцями ЗСУ. Володимир Зеленський відзначив наявність у воїнів високого бойового духу.

Про це повідомляє пресслужба глави держави.



"В ході робочої поїздки на Донеччину президент відвідав передній край оборони, де останнім часом відбуваються ворожі обстріли. Українські позиції, на яких побував голова держави, розташовані за 700 метрів від противника", - йдеться в повідомленні.



Президент зустрівся з військовими і ознайомився з оперативною обстановкою на фронті.



"Ми бачимо, і військові відзначають зменшення кількості пострілів - вона значно знизилася за останні 7-10 днів. Однак є провокації, і, на жаль, бувають бойові втрати. Проте, слава Богу, що зараз гримить грім, а не постріли", - сказав Зеленський.



Він зазначив, що українські бійці добре озброєні і забезпечені всім необхідним, додавши, що бійцям привозять "технічні і військові речі, які дійсно потрібні для безпеки".



Глава держави відзначив високий бойовий дух бійців в зоні проведення ООС.



"Відвідування наших захисників - це завжди для мене честь. Я заряджаюсь і надихаюся їхнім героїзмом. Тому приїжджаю з радістю, з гордістю", - підкреслив Зеленський.



Президент вручив бійцям державні нагороди та цінні подарунки, а також разом з ними пообідав.