Сьогодні Запоріжжя чекає на маріупольців

16:55 20 квітня Київ, Україна

Згідно з домовленостями з російською стороною, сьогодні має спрацювати довгоочікуваний гуманітарний коридор із Маріуполя до Запоріжжя.



Глава ЗОВА Олександр Старух, разом з віце-прем'єр-міністром України Іриною Верещук та представниками влади чекають виконання умов

росіянами та прибуття колони.

62 автобуси, 35 швидких, 2 машини ДСНС повністю готові до супроводу.

Як повідомляв раніше мер Маріуполя Вадим Бойченко, 20 квітня відкриється гуманітарний коридор з Маріуполя для жінок, дітей та літніх людей.. Він закликав мешканців заблокованого міста не боятися та евакуюватися, запевнивши, що на них чекають у Запоріжжі.

Агресія Росії викликала в Маріуполі одну з найбільших гуманітарних катастроф. Загарбники бомбять беззбройних мешканців, блокують гуманітарну допомогу.



Маріупольський міський голова раніше заявляв, що з початку російського вторгнення у місті загинули до 20 тисяч мирних жителів.



У заблокованому Маріуполі лишаються близько 120 тисяч мирних жителів.