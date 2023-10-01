Сьогодні вся країна відзначає День захисників та захисниць України

Згідно з офіційно зміненими датами святкування Різдва та інших свят, 1 жовтня в Україні відзначається День захисників та захисниць України. Уся країна завмерла на хвилину о 9:00, щоб хвилиною мовчання вшанувати пам'ять загиблих Героїв.
Президент України Володимир Зеленський опублікував відеозвернення у День захисників та захисниць України, в якому подякував усім, хто став на захист рідної землі.
Президент наголосив, що серед захисників - не лише досвідчені професійні військові, а й зовсім юні хлопці, які пішли на фронт прямо зі студентської лави.
Також захисників та захисниць України привітав зі святом Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.
У вітальному слові Залужний висловив повагу та подяку кожному, хто захищає рідну землю, а також впевненість у перемозі над ворогом.
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