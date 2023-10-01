Сьогодні вся країна відзначає День захисників та захисниць України

12:01 01 жовтня Київ, Україна

Згідно з офіційно зміненими датами святкування Різдва та інших свят, 1 жовтня в Україні відзначається День захисників та захисниць України. Уся країна завмерла на хвилину о 9:00, щоб хвилиною мовчання вшанувати пам'ять загиблих Героїв.

Президент України Володимир Зеленський опублікував відеозвернення у День захисників та захисниць України, в якому подякував усім, хто став на захист рідної землі.

Президент наголосив, що серед захисників - не лише досвідчені професійні військові, а й зовсім юні хлопці, які пішли на фронт прямо зі студентської лави.

"Важкі часи зробили нас сильними. А сильні наближають переможні часи. Крок за кроком. Сьогодні, завтра, щодня, щохвилини. Ні планово, ні аварійно ніхто не має та не зможе відключити нашу стійкість, витримку, міцність, відвагу. Вони не мають терміну дії, кінцевої дати або крайньої точки, після якої ми припинили б опір та боротьбу, крім однієї – нашої перемоги. Щодня наближаючи її, ми говоримо: "Боремося стільки, скільки буде потрібно!" Ми робили це у перші хвилини 24 лютого, робимо всі ці 585 днів і робитимемо це далі", - сказав президент.

Також захисників та захисниць України привітав зі святом Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

У вітальному слові Залужний висловив повагу та подяку кожному, хто захищає рідну землю, а також впевненість у перемозі над ворогом.