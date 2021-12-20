Сьогодні Всесвітній День мозку

07:51 22 липень Київ, Україна

Сьогодні вчені всього світу відзначають день мозку, самого таємничого і найменш дослідженого органу людського організму.

В останні роки все частіше всілякі федерації та асоціації лікарів-фахівців певного профілю, прагнучи підвищити увагу людей і державних органів охорони здоров'я до питань здоров'я людини, засновують дні, присвячені здоров'ю того чи іншого органу людини, або системи органів. Саме з такою метою Всесвітня Федерація неврології заснувала Всесвітній день мозку і постановила відзначати його щорічно 22 липня.

Головний мозок фактично є командною структурою, завдяки якій здійснюється робота всіх органів людини. Будь-який збій в його роботі позначається на життєздатності людини.

Захворювання нервової системи людини, в тому числі захворювання головного мозку несуть для людини важкі наслідки, передбачити які часом буває важко

Неврологи усього світу працюють над створенням системи профілактики вивчених захворювань, можливих травм. Систематизуючи наявні знання, спираючись на наукові відкриття, використовуючи передові технології в області медичного обладнання та фармакології, фахівці обмінюються досвідом і прагнуть до пошуку найбільш ефективних способів діагностики і лікування захворювань головного мозку.

Щорічно Всесвітня Федерація неврологів, створена ще в 1957 році, організовує заходи, присвячені Всесвітньому дню мозку. На цих форумах, конференціях і з'їздах зустрічаються провідні фахівці в галузі неврології, які оперують нейрохірурги, вчені, неврологи і невропатологи. Освячення відкриттів в області головного мозку за минулий рік, обмін досвідом та вироблення нових методів лікування і профілактики захворювань - основні пункти порядку денного подібних заходів.

Спільними рекомендаціями лікарів для підтримки здоров'я головного мозку є здоровий спосіб життя, відмова від шкідливих звичок, здоровий сон, здорове харчування, ходьба, прогулянки на свіжому повітрі або фізичні тренування, постійний «тренінг» мозку через рішення нестандартних завдань, пошуків вирішення, спілкування з високоінтелектуальними людьми, розумова діяльність (читання, рішення кросвордів, головоломок і т.д.).