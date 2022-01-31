Сьогодні увійшла в обіг монета, присвячена ювілею Василя Стефаника

На честь 150-річного ювілею українського політичного, громадського і культурного діяча Василя Стефаника, Нацбанк запустив в обіг двогривневу пам'ятну монету з його зображенням.
Про це повідомила пресслужба Національного банку України.
Про це повідомила пресслужба Національного банку України.
Монета номіналом 2 гривні входить в серію "Видатні особистості України". Вона традиційно виготовлена з нейзильберу, а її тираж склав 35 тисяч штук.
На аверсі монети розміщено: угорі - малий Державний Герб України, по обидва боки від якого - 2021; в центрі - стилізована композиція: на тлі вікна сільської хати - портрет Василя Стефаника, праворуч від якого - колосок, який символізує письменницьке перо; написи: УКРАЇНА (над портретом), номінал - 2 (праворуч), гривні (півколом праворуч), Василь Стефаник 1871-1936 (унизу півколом) логотип Банкнотно-монетного двору Національного банку України (праворуч між написами).
На реверсі монети на дзеркальному тлі зображена самотня постать людини, яка зібралася в далеку дорогу, на передньому плані - кам'яний хрест, праворуч і ліворуч від якого колоски, по обидва боки від фігури - стилізовані птахи.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі