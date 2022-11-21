Сьогодні у всіх регіонах будуть планові відключення світла

07:03 21 листопада Київ, Україна

У понеділок, 21 листопада, у всіх регіонах України будуть планові відключення електроенергії. Аварійні відключення поки що не прогнозуються.

Про це повідомили в Укренерго.

"У вихідні дні нам вдалося дещо пом'якшити обмеження споживання, незважаючи на різке похолодання. На понеділок, 21 листопада, додаткові аварійні відключення також не прогнозуються. Ми продовжуємо робимо все можливе для повернення світла до ваших будинків”, - додали в Укренерго.





Раніше у ДТЕК пояснили, що стабілізаційні відключення відбуваються за ініціативою НЕК Укренерго на заздалегідь визначений обсяг електроенергії, яку потрібно заощадити. Водночас екстрені відключення доводиться застосовувати, коли НЕК Укренерго потрібно збалансувати енергосистему на більшу потужність, ніж передбачено графіком. Графіки погодинних відключень складають та застосовують обленерго, перелік яких можна знайти за посиланням Раніше у ДТЕК пояснили, що стабілізаційні відключення відбуваються за ініціативою НЕК Укренерго на заздалегідь визначений обсяг електроенергії, яку потрібно заощадити. Водночас екстрені відключення доводиться застосовувати, коли НЕК Укренерго потрібно збалансувати енергосистему на більшу потужність, ніж передбачено графіком.