Сьогодні у всіх регіонах будуть планові відключення світла

У понеділок, 21 листопада, у всіх регіонах України будуть планові відключення електроенергії. Аварійні відключення поки що не прогнозуються.
Про це повідомили в Укренерго.
Графіки погодинних відключень складають та застосовують обленерго, перелік яких можна знайти за посиланням.
Раніше у ДТЕК пояснили, що стабілізаційні відключення відбуваються за ініціативою НЕК Укренерго на заздалегідь визначений обсяг електроенергії, яку потрібно заощадити. Водночас екстрені відключення доводиться застосовувати, коли НЕК Укренерго потрібно збалансувати енергосистему на більшу потужність, ніж передбачено графіком.
Раніше у ДТЕК пояснили, що стабілізаційні відключення відбуваються за ініціативою НЕК Укренерго на заздалегідь визначений обсяг електроенергії, яку потрібно заощадити. Водночас екстрені відключення доводиться застосовувати, коли НЕК Укренерго потрібно збалансувати енергосистему на більшу потужність, ніж передбачено графіком.
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