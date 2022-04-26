Сьогодні в Житомирській і Кіровоградській областях запустять камери автофіксації порушень ПДР

Сьогодні в районі полудня будуть запущені камери автофіксації порушень ПДР на дорогах в Житомирській і Кіровоградській областей, а також у Кропивницькому і Харкові.
Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції.
Відзначається, що Кропивницький і Харків стануть другим і третім обласними центрами після Києва, в яких запрацюють камери автофіксації.
Розташування камер
Кіровоградська область:
на 248 км + 169 автодороги М-05 в напрямку м. Одеса (обмеження швидкості 110 км/год)
на 253 км + 462 автодороги М-05 в напрямку м. Київ (обмеження швидкості 110 км/год)
Житомирська область:
на 94 км + 461 автодороги М-06 в напрямку м. Київ (обмеження швидкості 110 км / год)
на 94 км + 686 автодороги М-06 в напрямку м. Житомир (обмеження швидкості 110 км / год)
на 97 км + 297 автодороги М-06 в напрямку м. Київ (обмеження швидкості 110 км / год)
на 97 км + 627 автодороги М-06 в напрямку м. Житомир (обмеження швидкості 110 км / год)
на 158 км + 305 (с. Березівка, Житомирського р-ну) автодороги М-06 в напрямку м. Рівне (обмеження швидкості 50 км / год)
м. Кропивницький:
вул. Яновського, 65, в напрямку вул. Ушакова (обмеження швидкості 50 км / год)
вул. Холодноярська, 196, в напрямку вул. Короленка (обмеження швидкості 50 км / год)
вул. Полтавська, 40, в напрямку пл. Дружби Народів (обмеження швидкості 50 км / год).
м. Харьків:
просп. Московський, 118, в напрямку вул. Соїча (обмеження швидкості 50 км / год)
У повідомленні наголошується, що ці місця розташування камер автофіксації вибрали через значну кількість виявлених на них порушень швидкісного режиму, які приводили до аварійних ситуацій і ДТП з тяжкими наслідками.
Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції.
Відзначається, що Кропивницький і Харків стануть другим і третім обласними центрами після Києва, в яких запрацюють камери автофіксації.
Розташування камер
Кіровоградська область:
на 248 км + 169 автодороги М-05 в напрямку м. Одеса (обмеження швидкості 110 км/год)
на 253 км + 462 автодороги М-05 в напрямку м. Київ (обмеження швидкості 110 км/год)
Житомирська область:
на 94 км + 461 автодороги М-06 в напрямку м. Київ (обмеження швидкості 110 км / год)
на 94 км + 686 автодороги М-06 в напрямку м. Житомир (обмеження швидкості 110 км / год)
на 97 км + 297 автодороги М-06 в напрямку м. Київ (обмеження швидкості 110 км / год)
на 97 км + 627 автодороги М-06 в напрямку м. Житомир (обмеження швидкості 110 км / год)
на 158 км + 305 (с. Березівка, Житомирського р-ну) автодороги М-06 в напрямку м. Рівне (обмеження швидкості 50 км / год)
м. Кропивницький:
вул. Яновського, 65, в напрямку вул. Ушакова (обмеження швидкості 50 км / год)
вул. Холодноярська, 196, в напрямку вул. Короленка (обмеження швидкості 50 км / год)
вул. Полтавська, 40, в напрямку пл. Дружби Народів (обмеження швидкості 50 км / год).
м. Харьків:
просп. Московський, 118, в напрямку вул. Соїча (обмеження швидкості 50 км / год)
У повідомленні наголошується, що ці місця розташування камер автофіксації вибрали через значну кількість виявлених на них порушень швидкісного режиму, які приводили до аварійних ситуацій і ДТП з тяжкими наслідками.
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