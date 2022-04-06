Сьогодні в Україні заморозки, місцями туман

07:35 11 листопада Київ, Україна

Український гідрометцентр повідомляє про незначне зниження температури, вночі очікуються заморозки, температура повітря від -2 градусів до +10. Вітер змінних напрямків 3-8 м/с.



Вночі температура повітря від 3 градусів тепла до 2 градусів морозу. Вдень обіцяють від +3 до +8 градусів. На Закарпатті та в Одеській області вдень повітря прогріється до 10 градусів вище нуля, а вночі 1-6 градусів тепла.









У середу в Києві буде хмарно з проясненнями. Синоптики обіцяють без опадів. Вночі та вранці туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі буде 1-3 градуси тепла. Вдень повітря прогріється до 5-7 градусів вище нуля.