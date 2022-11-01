Сьогодні в Україні набуває чинності Стамбульська конвенція

1 листопада в Україні набуває чинності Конвенція Ради Європи про запобігання насильству щодо жінок та домашнього насильства.
Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубинець.
Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубинець.
Згідно зі Стамбульською конвенцією, для постраждалих від насильства забезпечуються такі заходи:
- застосування захисних розпоряджень;
- забезпечення інформування постраждалих про їхні права та можливості отримання допомоги та захисту;
- забезпечення діяльності спеціалізованих служб підтримки;
- не замовчування проблеми домашнього насильства;
- захист та підтримка дітей – свідків домашнього насильства.
Втім, за словами Лубинця, незважаючи на важливість питання, особливо в умовах тривалої війни, існують міфи про Стамбульську конвенцію.
Він додав, що противники Стамбульської конвенції в Україні також апелюють до того, що остання суперечить релігійним традиціям в Україні. Однак конвенція не регулює релігійні норми чи вірування, а підкреслює, що культура, звичаї, релігія, традиції чи так звана честь не повинні розглядатися як виправдання будь-якого акту насильства.
Генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович-Буріч привітала Україну з набранням чинності Стамбульською конвенцією.
Про це вона написала у Твіттері.
Про це вона написала у Твіттері.
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