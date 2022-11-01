Сьогодні в Україні набуває чинності Стамбульська конвенція

17:22 01 листопада Київ, Україна

1 листопада в Україні набуває чинності Конвенція Ради Європи про запобігання насильству щодо жінок та домашнього насильства.



Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубинець.

“1 листопада 2022 року для України набуває чинності Стамбульська конвенція. Згідно з нею, постраждалим особам забезпечується найкращий захист та підтримка, сприяння їхньому фізичному, психологічному та соціальному відновленню», – йдеться у повідомленні.

Згідно зі Стамбульською конвенцією, для постраждалих від насильства забезпечуються такі заходи:

застосування захисних розпоряджень;

забезпечення інформування постраждалих про їхні права та можливості отримання допомоги та захисту;

забезпечення діяльності спеціалізованих служб підтримки;

не замовчування проблеми домашнього насильства;

захист та підтримка дітей – свідків домашнього насильства.

Втім, за словами Лубинця, незважаючи на важливість питання, особливо в умовах тривалої війни, існують міфи про Стамбульську конвенцію.

"Наприклад, Стамбульська конвенція вводить до національного законодавства України поняття «гендер», яке негативно впливатиме на інститут сім'ї. У той самий час, поняття "гендерної рівності" як рівний правовий статус жінок та чоловіків використовується в законі України "Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків" з 2005 року і не завдає жодної шкоди", - наголосив Лубинець.

Він додав, що противники Стамбульської конвенції в Україні також апелюють до того, що остання суперечить релігійним традиціям в Україні. Однак конвенція не регулює релігійні норми чи вірування, а підкреслює, що культура, звичаї, релігія, традиції чи так звана честь не повинні розглядатися як виправдання будь-якого акту насильства.

Генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович-Буріч привітала Україну з набранням чинності Стамбульською конвенцією.

Про це вона написала у Твіттері.