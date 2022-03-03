Сьогодні в Україні тепло, але місцями пройдуть дощі

08:22 09 жовтень Київ, Україна

Кількість дощів, що заливають Україну, сходить до мінімуму, а температура повітря стає вищою. Бабине літо повертається в Україну.







У Вінницькій, Житомирській областях вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-східний, а на заході північно-західний 7-12 м/с. У південно-східній частині місцями пориви сягатимуть 15-20 м/с.



Вдень повітря прогріється до + 17-22 градусів. У південних і східних областях буде тепліше - до 24 вище нуля. У Карпатах стовпчики термометрів піднімуться до + 7-12 градусів. Вночі прохолодніше: 9-14 градусів тепла. На крайньому сході і заході країни температура опуститься до + 4-8 градусів.



Синоптики обіцяють мінливу хмарність. Вночі у Вінницькій, Житомирській, місцями у Київській та Одеській областях невеликі дощі. На решті території України без опадів.У Вінницькій, Житомирській областях вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-східний, а на заході північно-західний 7-12 м/с. У південно-східній частині місцями пориви сягатимуть 15-20 м/с.Вдень повітря прогріється до + 17-22 градусів. У південних і східних областях буде тепліше - до 24 вище нуля. У Карпатах стовпчики термометрів піднімуться до + 7-12 градусів. Вночі прохолодніше: 9-14 градусів тепла. На крайньому сході і заході країни температура опуститься до + 4-8 градусів.



У Києві в п'ятницю мінлива хмарність. Синоптики опадів не прогнозують. Вітер південно-східний, 7-10 м/с. Вдень повітря прогріється до +20 градусів. Температура вночі опуститься до + 12-14 градусів.