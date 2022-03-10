Сьогодні в Україні тепло та туманно

09:06 15 жовтень Київ, Україна

Укргідрометцентр по всій території України обіцяє мінливу хмарність. Вночі в східних областях і на Закарпатті дощі. На решті території України без опадів. Вітер південно-західний і південно-західний 5-10 м/с.



Температура в західних і північних областях вночі 4-9 градусів тепла. Вдень повітря прогріється до + 12-17 градусів. На решті території вночі 7-12 вище нуля. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до + 17-22 градусів. У Карпатах 15 жовтня невеликі опади. Температура вночі та вдень 0-5 градусів тепла, а вдень 6-11 градусів.