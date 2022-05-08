Сьогодні в Україні святкують День піхоти

09:44 06 травня Київ, Україна

Сьогодні, 6 травня, своє професійне свято відзначають українські піхотинці. Саме на плечі піхоти лягла основна тяжкість боротьби за свободу, незалежність та територіальну цілісність України. Численні приклади мужності та героїзму піхотинців у боях з російським окупантом вже стали взірцем вірності та служінню Батьківщині.

Командувач Об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв привітав піхотинців.

Автор «Байрактара» Тарас Боровок присвятив піхотинцям нову пісню «Йде піхота...».

Свято встановлено 19 квітня 2019 року з метою вшанування мужності та героїзму воїнів механізованих, мотопіхотних, гірничо-штурмових військових частин та підрозділів Сухопутних військ Збройних сил України

Датою свята було обрано 6 травня, оскільки саме цього дня 1648 року козаки перемогли у битві біля Жовтих Вод.



Це перша переможна битва національної визвольної боротьби під проводом Богдана Хмельницького. Крім того, 6 травня відзначають релігійне свято - День Георгія Побідоносця. Він є одним із покровителів української армії.