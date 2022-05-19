Сьогодні в Україні відзначають День вишиванки

09:16 19 травня Київ, Україна

Сьогодні, 19 травня, в Україні відзначають День вишиванки – свято, присвячене традиційному вишитому одягу нашої країни. Цього дня заведено носити вишиванки або доповнювати повсякденний одяг вишивкою.

Вишиванка надихає та об'єднує мільйони українців у всьому світі, незалежно від віку, статі, професії, адже вишиванка – наш генетичний код нації. І тепер він незламний!

Вперше це свято відзначили у 2006 році, коли студентка Чернівецького національного університету запропонувала своїм одногрупникам прийти на заняття у вишитих сорочках. Ініціативу підтримали і викладачі, і студенти всього навчального закладу. Декілька років свято відзначалося лише у стінах університету, а потім ця традиція поширилася і по інших містах України.



День української вишиванки не має постійної дати – щороку він відзначається у третій тиждень травня. 2022-го року свято випадає на 19 травня.