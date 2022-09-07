Сьогодні в Україні відзначають День військової розвідки

10:21 07 вересня Київ, Україна

Під час повномасштабної війни з росією вже доведено, що професіоналізм українських розвідників дав ефективні результати та спричинив військові провали окупантів.

Українські розвідники відзначають своє свято з 2007 року, коли його запровадили відповідно до наказу міністра оборони України. Воно святкується в органах військового управління, з'єднаннях та військових частинах розвідки Міністерства оборони та Збройних сил України.

Військова розвідка почала створюватися разом із ЗСУ. 7 вересня 1992 року президент України Леонід Кравчук підписав указ про створення Управління військової стратегічної розвідки МО – саме тому цей день пізніше став святом. В 1994 всі функції розвідки остаточно об'єднало головне управління розвідки Міноборони (ГУР МО).

22 березня 2001 року Верховна Рада ухвалила закон Про розвідувальні органи України, згідно з яким ГУР МО набуло статусу спеціального органу державної влади.

Привітав воїнів-розвідників командувач Об'єднаних сил Збройних сил України, генерал-лейтенант Сергій Наєв.
«Робота розвідника – це глибокі аналітичні знання, помножені на досвід, а також відмінна фізична підготовка та готовність до самопожертви для виконання завдань державної ваги.

В умовах ведення бойових дій важко уявити стан управління підрозділами без даних, які постійно оновлюються та надаються військовою розвідкою», – зазначив Наєв.