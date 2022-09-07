Сьогодні в Україні відзначають День військової розвідки

10:21 07 вересня Київ, Україна

Під час повномасштабної війни з росією вже доведено, що професіоналізм українських розвідників дав ефективні результати та спричинив військові провали окупантів.



Українські розвідники відзначають своє свято з 2007 року, коли його запровадили відповідно до наказу міністра оборони України. Воно святкується в органах військового управління, з'єднаннях та військових частинах розвідки Міністерства оборони та Збройних сил України.



Військова розвідка почала створюватися разом із ЗСУ. 7 вересня 1992 року президент України Леонід Кравчук підписав указ про створення Управління військової стратегічної розвідки МО – саме тому цей день пізніше став святом. В 1994 всі функції розвідки остаточно об'єднало головне управління розвідки Міноборони (ГУР МО).



22 березня 2001 року Верховна Рада ухвалила закон Про розвідувальні органи України, згідно з яким ГУР МО набуло статусу спеціального органу державної влади.



Привітав воїнів-розвідників командувач Об'єднаних сил Збройних сил України, генерал-лейтенант Сергій Наєв.