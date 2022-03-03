Сьогодні в Україні відзначають День пам'яті дітей, загиблих від російської агресії

10:37 04 червень Київ, Україна

У цьому році в Україні з'явився ще один день скорботи і пам'яті - День пам'яті дітей, загиблих від російської агресії.

Відповідну постанову за № 5343 прийняла Верховна Рада в Міжнародний день захисту дітей, 1 червня поточного року. Вшановувати пам'ять загиблих дітей тепер будуть щорічно.



Дата дня пам'яті була вибрана не випадково, адже щорічно саме 4 червня відзначається Міжнародний день дітей - безневинних жертв агресії, заснований Генеральною асамблеєю ООН.



У пояснювальній записці до постанови йдеться, що з початку нападу Росії на Україну на території Донецької та Луганської областей загинуло понад 240 дітей, ще 56 зникли безвісти, отримали поранення і травми, за даними різних джерел, від 167 до понад 500 малолітніх громадян України.



Відзначається, що прийняття постанови сприяє єдності українського народу, а також поліпшенню діяльності народних депутатів шляхом розуміння ними відповідальності перед народом України.