Сьогодні в Україні відзначають День молоді: привітання президента

11:56 27 червня Київ, Україна

В Україні ось уже у 27-е кожної останньої неділі червня відзначають День молоді. Президент Володимир Зеленський урочисто привітав українців зі святом.

Відповідне повідомлення він розмістив в Інстаграмі в неділю, 27 червня.



"Ви впевнено рухаєтесь до своєї мети і легко долаєте будь-які труднощі. Нехай так буде завжди! Ви - надія і майбутнє нашої країни. Зі святом! З Днем молоді!", - написав Зеленський.



Він підкреслив, що українська молодь - вільна, амбітна і розумна.



Як відомо, Україна щорічно в останню неділю червня відзначає День молоді відповідно до указу президента від 22 червня 1994 року. Свято встановлене на підтримку ініціативи молодіжних об'єднань і організацій України. В цьому році це свято припадає на 27 червня.



Нагадаємо, в травні нинішнього року Володимир Зеленський підписав закон про принципи молодіжної політики. Цей документ імплементує в українське законодавство більшість положень Європейської хартії про участь молоді в громадському житті на місцевому та регіональному рівні.