Сьогодні в Україні відзначається День українських миротворців

Починаючи з 2013 року, 15 липня в Україні прийнято вважати Днем українських миротворців. Слова подяки та напуття військовослужбовцям в цей день висловили Сергій Наєв, Сергій Корнійчук і Руслан Хомчак.
За словами, начальника Генерального штабу Збройних сил України генерал-лейтенанта Сергія Корнійчука, завдяки самовідданій праці наших миротворців Україна зайняла позиції надійного партнера ООН, і стала одним з основних контрибуторів вертолітної техніки в складі місії ООН на африканському континенті.
"Висловлюю подяку за службу всім, хто під прапором ООН чесно виконував і продовжує виконувати благородну місію воїнів-миротворців, захищає мир і спокій у "гарячих точках" світу. Переконаний, що українські воїни-миротворці і надалі високо будуть тримати честь Державного Прапора України та її Збройних сил", - підкреслив Корнійук.
Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак в привітанні зазначив, що сьогодні 331 військовослужбовець Збройних Сил України несе службу в восьми міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки в шести країнах світу і в районі Аб'єй. У Демократичній Республіці Конго підтримують мир 246 військовослужбовців Збройних сил України 18-го окремого вертолітного загону Місії ООН. Національний контингент серед багатонаціональних сил KFOR знаходиться в Косово, а це 40 наших воїнів. Ще 45 військовослужбовців Збройних сил України у складі національного персоналу виконують завдання в різних куточках світу.
"Ми завжди будемо пам'ятати воїнів в блакитних касках, які віддали своє життя в ім'я миру. Особливі слова подяки і поваги адресую сьогодні сім'ям миротворців за їхню підтримку і вірність", - додав Хомчак.
Командувач Об'єднаними силами Збройних сил України Сергій Наєв також привітав українських миротворців зі святом.
"На рахунку українських миротворців десятки успішних миротворчих місій, які забезпечували і забезпечують мир у гарячих точках нашої планети.
Далеко від рідної землі, іноді в досить незвичному етнічному і мовному середовищі, складних природно-кліматичних умовах, Ви демонструєте витримку, доблесть і справжній професіоналізм. Користуючись нагодою, висловлюю подяку всім, хто чесно здійснював благородну місію і продовжує нести досить нелегку службу в миротворчих контингентах. Схиляю голову перед подвигом тих, хто віддав своє життя заради ідеалів миру і безпеки", - зазначив Наєв.
За словами, начальника Генерального штабу Збройних сил України генерал-лейтенанта Сергія Корнійчука, завдяки самовідданій праці наших миротворців Україна зайняла позиції надійного партнера ООН, і стала одним з основних контрибуторів вертолітної техніки в складі місії ООН на африканському континенті.
"Висловлюю подяку за службу всім, хто під прапором ООН чесно виконував і продовжує виконувати благородну місію воїнів-миротворців, захищає мир і спокій у "гарячих точках" світу. Переконаний, що українські воїни-миротворці і надалі високо будуть тримати честь Державного Прапора України та її Збройних сил", - підкреслив Корнійук.
Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак в привітанні зазначив, що сьогодні 331 військовослужбовець Збройних Сил України несе службу в восьми міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки в шести країнах світу і в районі Аб'єй. У Демократичній Республіці Конго підтримують мир 246 військовослужбовців Збройних сил України 18-го окремого вертолітного загону Місії ООН. Національний контингент серед багатонаціональних сил KFOR знаходиться в Косово, а це 40 наших воїнів. Ще 45 військовослужбовців Збройних сил України у складі національного персоналу виконують завдання в різних куточках світу.
"Ми завжди будемо пам'ятати воїнів в блакитних касках, які віддали своє життя в ім'я миру. Особливі слова подяки і поваги адресую сьогодні сім'ям миротворців за їхню підтримку і вірність", - додав Хомчак.
Командувач Об'єднаними силами Збройних сил України Сергій Наєв також привітав українських миротворців зі святом.
"На рахунку українських миротворців десятки успішних миротворчих місій, які забезпечували і забезпечують мир у гарячих точках нашої планети.
Далеко від рідної землі, іноді в досить незвичному етнічному і мовному середовищі, складних природно-кліматичних умовах, Ви демонструєте витримку, доблесть і справжній професіоналізм. Користуючись нагодою, висловлюю подяку всім, хто чесно здійснював благородну місію і продовжує нести досить нелегку службу в миротворчих контингентах. Схиляю голову перед подвигом тих, хто віддав своє життя заради ідеалів миру і безпеки", - зазначив Наєв.
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