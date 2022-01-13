Сьогодні в Україні відзначається День прикордонника

Сьогодні, 30 квітня, Україна шанує працю людей, які щодня несуть службу, захищаючи кордони нашої країни на суші і на морі.
Свято День прикордонника встановлене згідно з указом президента від 27 квітня 2018 року «З метою вшанування мужності і героїзму захисників державного кордону України, з огляду на внесок прикордонників в боротьбу за незалежність України».
Дата цього свята вибрана не випадково: саме в цей день, в 1918 році, під час російсько-української війни, армія УНР вийшла на кордон України і встановила на ній державні символи.
Дата цього свята вибрана не випадково: саме в цей день, в 1918 році, під час російсько-української війни, армія УНР вийшла на кордон України і встановила на ній державні символи.
Введення цієї дати святкування професійного свята українських прикордонників зроблено в контексті проведення декомунізації в нашій державі і низки ефективних і результативних кроків, зроблених в Україні за останні роки, які зміцнюють нашу національну ідентичність.
Президент України Володимир Зеленський привітав прикордонників зі святом.
Президент України Володимир Зеленський привітав прикордонників зі святом.
За словами Зеленського, охорона державного кордону вимагає координації діяльності військових формувань і правоохоронних органів, вжиття заходів щодо протидії злочинності, незаконній міграції, тероризму, захисту недоторканності зовнішніх рубежів країни.
Він побажав усім співробітникам, ветеранам прикордонної служби міцного здоров'я, оптимізму та нових успіхів в ім'я сильної і непереможної Української держави.
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