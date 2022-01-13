Сьогодні в Україні відзначається День прикордонника

11:49 30 квітень Київ, Україна

Сьогодні, 30 квітня, Україна шанує працю людей, які щодня несуть службу, захищаючи кордони нашої країни на суші і на морі.

Свято День прикордонника встановлене згідно з указом президента від 27 квітня 2018 року «З метою вшанування мужності і героїзму захисників державного кордону України, з огляду на внесок прикордонників в боротьбу за незалежність України».



Дата цього свята вибрана не випадково: саме в цей день, в 1918 році, під час російсько-української війни, армія УНР вийшла на кордон України і встановила на ній державні символи.

Введення цієї дати святкування професійного свята українських прикордонників зроблено в контексті проведення декомунізації в нашій державі і низки ефективних і результативних кроків, зроблених в Україні за останні роки, які зміцнюють нашу національну ідентичність.



Президент України Володимир Зеленський привітав прикордонників зі святом.

"Щиро вітаю вас з професійним святом - Днем прикордонника України. На сьогодні прикордонник України - не тільки обличчя країни для тих, хто перетинає державний кордон в пунктах пропуску, це перш за все захисник держави, відповідальний перед українським народом за непорушність і незмінність лінії державного кордону, забезпечення його безпеки", - підкреслив він у привітанні.

За словами Зеленського, охорона державного кордону вимагає координації діяльності військових формувань і правоохоронних органів, вжиття заходів щодо протидії злочинності, незаконній міграції, тероризму, захисту недоторканності зовнішніх рубежів країни.

"Виконуючи свій почесний обов'язок, ви даєте можливість нашим співвітчизникам мирно працювати, мріяти, будувати майбутнє", - заявив президент.

"Схиляємо голови перед героями-прикордонниками, які віддали життя за Україну. Будьмо гідними їхньої пам'яті!", - підкреслив Зеленський.

Він побажав усім співробітникам, ветеранам прикордонної служби міцного здоров'я, оптимізму та нових успіхів в ім'я сильної і непереможної Української держави.