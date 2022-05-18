Сьогодні в Україні та світі вшановують пам'ять жертв геноциду кримськотатарського народу

18 травня — День пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу, як і День пам'яті жертв Голодомору, нагадує про те, що буває з людьми, позбавленими власної держави і які потрапили під владу чужої.
Цього дня 1944 року з півострова було відправлено перший ешелон кримських татар. Усього було депортовано близько 200 тисяч людей.
Пам'ять про трагічні сторінки нашої історії особливо гостра зараз, коли тисячі українців із окупованих територій насильно вивозяться до росії. Весь світ знає, хто стоїть за цими страшними злочинами.
18 травня - це ще одне свідчення проти брехні російської пропаганди про Крим як споконвіку російську землю. Весь цивілізований світ ніколи не визнає анексії Криму.
Вшановуючи пам'ять жертв геноциду кримськотатарського народу, ми ще раз заявляємо: Крим – це Україна, а росія – злочинець, вбивця та окупант!
Пам'ять про трагічні сторінки нашої історії особливо гостра зараз, коли тисячі українців із окупованих територій насильно вивозяться до росії. Весь світ знає, хто стоїть за цими страшними злочинами.
18 травня - це ще одне свідчення проти брехні російської пропаганди про Крим як споконвіку російську землю. Весь цивілізований світ ніколи не визнає анексії Криму.
Вшановуючи пам'ять жертв геноциду кримськотатарського народу, ми ще раз заявляємо: Крим – це Україна, а росія – злочинець, вбивця та окупант!
Глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров розмістив рекомендації щодо проведення меморіальних заходів в анексованому росією Криму.
Він також повідомив про заходи (дуа та покладання квітів), на тимчасово окупованих росією територіях Херсонської та Запорізької областей.
Також заплановано міжнародний онлайн-мітинг пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу.
Також заплановано міжнародний онлайн-мітинг пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі