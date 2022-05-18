Сьогодні в Україні та світі вшановують пам'ять жертв геноциду кримськотатарського народу

10:04 18 травня Київ, Україна

18 травня — День пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу, як і День пам'яті жертв Голодомору, нагадує про те, що буває з людьми, позбавленими власної держави і які потрапили під владу чужої.

Цього дня 1944 року з півострова було відправлено перший ешелон кримських татар. Усього було депортовано близько 200 тисяч людей.



Пам'ять про трагічні сторінки нашої історії особливо гостра зараз, коли тисячі українців із окупованих територій насильно вивозяться до росії. Весь світ знає, хто стоїть за цими страшними злочинами.



18 травня - це ще одне свідчення проти брехні російської пропаганди про Крим як споконвіку російську землю. Весь цивілізований світ ніколи не визнає анексії Криму.



Вшановуючи пам'ять жертв геноциду кримськотатарського народу, ми ще раз заявляємо: Крим – це Україна, а росія – злочинець, вбивця та окупант!

Глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров розмістив рекомендації щодо проведення меморіальних заходів в анексованому росією Криму.

«В умовах тимчасової окупації росії всі меморіальні заходи, що проводяться кримськотатарською громадськістю в пам'ять жертв геноциду кримськотатарського народу, проводяться виключно під кримськотатарськими національними прапорами, обрамленими чорною траурною стрічкою. Участь у заходах представників російської окупаційної влади та місцевих колаборантів, а також використання російської окупаційної символіки не дозволяється. Оскільки не виключаються навмисно надмірні вимоги до учасників заходів «дотримуватися епідеміологічного режиму у зв'язку з COVID-19», який у Криму давно вже ніким не дотримується, рекомендується покладання квітів проводити невеликими групами у складі 3-5 осіб із застосуванням індивідуальних заходів захисту», – написав Чубаров у Фейсбуці.

Він також повідомив про заходи (дуа та покладання квітів), на тимчасово окупованих росією територіях Херсонської та Запорізької областей.



Також заплановано міжнародний онлайн-мітинг пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу.