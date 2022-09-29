Сьогодні в Україні вшановують пам'ять жертв Бабиного Яру

11:02 29 вересня Київ, Україна

29 вересня – річниця масових розстрілів мирного населення в урочищі Бабин Яр, одному з найвідоміших місць свідків нацистських злочинів.

29 вересня 1941 року в окупованому нацистами Києві нелюди вперше розстріляли беззбройних. В урочищі Бабин Яр есесівці вбили майже все єврейське населення міста – понад 50 тисяч чоловіків, жінок та дітей. А за два роки окупації кількість жертв в урочищі досягла 100 тисяч людей.



Нацисти змушували людей роздягатися, відбирали особисті речі, потім кийками гнали до краю яру, де на протилежному боці сиділи кулеметники.



Справу нацистів у 2022 році продовжили російські окупанти, вони так само вбивають людей на тимчасово окупованих територіях. Ступивши на нашу землю, "російський світ" залишає зруйновані міста та братські могили.