Сьогодні в Україні вшановують пам'ять жертв Бабиного Яру

29 вересня – річниця масових розстрілів мирного населення в урочищі Бабин Яр, одному з найвідоміших місць свідків нацистських злочинів.
29 вересня 1941 року в окупованому нацистами Києві нелюди вперше розстріляли беззбройних. В урочищі Бабин Яр есесівці вбили майже все єврейське населення міста – понад 50 тисяч чоловіків, жінок та дітей. А за два роки окупації кількість жертв в урочищі досягла 100 тисяч людей.
Нацисти змушували людей роздягатися, відбирали особисті речі, потім кийками гнали до краю яру, де на протилежному боці сиділи кулеметники.
Справу нацистів у 2022 році продовжили російські окупанти, вони так само вбивають людей на тимчасово окупованих територіях. Ступивши на нашу землю, "російський світ" залишає зруйновані міста та братські могили.
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