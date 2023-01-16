Сьогодні в Україні вшановують пам'ять захисників Донецького аеропорту

12:30 16 січня Київ, Україна

242 дні (з 26 травня 2014 року по 22 січня 2015 року) українські військові протистояли російсько-окупаційним військам, наполегливо обстоюючи аеропорт. Оборона закінчилася після повної руйнації старого та нового терміналів.



Найзапекліші бої за Донецький аеропорт припали на січень 2015 року, а 13 січня впала диспетчерська вежа, яка стала символом оборони аеропорту.

Далі бої йшли за поверхи нового терміналу. 18-20 січня 2015 року українські військові утримували перший поверх терміналу. Підвальні приміщення та верхні поверхи вже контролювалися росіянами.



Ворог, скориставшись перемир'ям для евакуації вбитих та поранених, замінував перекриття будівлі та підірвав їх.

Загалом, за офіційними даними, загинуло понад 100 військових, близько 440 отримали поранення. Захисників Донецького аеропорту назвали «кіборгами» за їхню здатність вести бої у дуже складних умовах із силами супротивника, які значно перевершують у живій силі та техніці. За час оборони аеропорту були нескінченні штурми цього клаптика української землі.



"Кіборги вистояли, не витримав бетон", - фраза, яка увійшла в історію разом із подвигом українських бійців.