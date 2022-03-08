Сьогодні в Україні буде ясно та тепло

Сьогодні, 12 жовтня, синоптики прогнозують по всій Україні суху та ясну погоду. На заході країни можливі опади, вночі та вранці місцями туман.
У західних областях вдень температура коливатиметься на рівні + 15-19. В інших областях вдень повітря прогріється до 19-23 градусів тепла. Температура вночі 7-13 градусів.
У Києві 12 жовтня мінлива хмарність. Опадів синоптики не прогнозують. Вітер переважно південно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 9-11 градусів тепла. Вдень повітря прогріється до + 17-19.
У західних областях вдень температура коливатиметься на рівні + 15-19. В інших областях вдень повітря прогріється до 19-23 градусів тепла. Температура вночі 7-13 градусів.
У Києві 12 жовтня мінлива хмарність. Опадів синоптики не прогнозують. Вітер переважно південно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 9-11 градусів тепла. Вдень повітря прогріється до + 17-19.
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