Сьогодні в Україні буде прохолодна дощова погода

Сьогодні в Україні дощитиме та буде прохолодно. Про це повідомили в Українському гідрометцентрі.
Синоптики обіцяють мінливу хмарність. Крім того, будуть невеликі дощі, місцями грози, в західних областях помірні, в Карпатах вночі значні дощі. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, у східних областях місцями пориви 15-20 м/с.
Вдень повітря прогріється до 14-19 градусів тепла. На півдні країни буде тепліше: стовпчики на термометрах піднімуться до +22. Температура вночі 8-13 вище нуля. У Карпатах вночі та вдень 5-10 вище нуля.
Синоптики обіцяють мінливу хмарність. Крім того, будуть невеликі дощі, місцями грози, в західних областях помірні, в Карпатах вночі значні дощі. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, у східних областях місцями пориви 15-20 м/с.
Вдень повітря прогріється до 14-19 градусів тепла. На півдні країни буде тепліше: стовпчики на термометрах піднімуться до +22. Температура вночі 8-13 вище нуля. У Карпатах вночі та вдень 5-10 вище нуля.
У Києві 2 жовтня синоптики прогнозують невеликий дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Вдень повітря прогріється до + 15-17. Температура вночі 10-12 градусів тепла.
Як повідомлялося раніше, в жовтні в Україну прийде справжня осіння погода з середньою температурою нижче 15° і з помірними опадами. Середня місячна температура передбачається на рівні 7-12° тепла (в горах 6-7° тепла), що близько до середніх багаторічних значень. Водночас відзначається, що місячна кількість опадів очікується в межах середніх багаторічних значень: 30-65 мм, в Карпатах місцями 75-100 мм.
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