Сьогодні в Україні буде прохолодна дощова погода

07:49 02 жовтень Київ, Україна

Сьогодні в Україні дощитиме та буде прохолодно. Про це повідомили в Українському гідрометцентрі.



Синоптики обіцяють мінливу хмарність. Крім того, будуть невеликі дощі, місцями грози, в західних областях помірні, в Карпатах вночі значні дощі. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, у східних областях місцями пориви 15-20 м/с.



Вдень повітря прогріється до 14-19 градусів тепла. На півдні країни буде тепліше: стовпчики на термометрах піднімуться до +22. Температура вночі 8-13 вище нуля. У Карпатах вночі та вдень 5-10 вище нуля.