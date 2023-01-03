Сьогодні у США на орбіту виведуть український наносупутник

12:06 03 січня Київ, Україна

Це вже третій апарат, створений вченими з Київського політехнічного інституту ім. Ігоря Сікорського та приурочений до 30-ї річниці Незалежності України.

Запуск супутника відбудеться з мису Канаверал (США) за допомогою ракети-носія Falcon-9 від компанії SpaceX.
«КПІ вкотре підтверджує здатність виробляти високотехнологічну продукцію, спираючись на власні досвід та технологічну базу», — розповідають українські вчені.
Команда, яка створила наносупутник PolyITAN-HP-30, запрошує переглянути трансляцію запуску о 16:00. Старт призначено о 16:55 за київським часом.