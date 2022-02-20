Сьогодні в нашій країні українці вшановують пам'ять героїв Небесної сотні

11:11 20 лютий Київ, Україна

Минає час, змінюється наше життя. Ось ми вже у Європі, нас непокоять нові проблеми, нові плани. Але для багатьох, хто загинув, щоб ми все це бачили, завтра не настало. Тому українці зараз продовжують жити та боротися не лише за себе, а й за цю сотню сміливих героїв. Матері не забудуть своїх синів, Україна не забуде своїх дітей.

Сьогодні у Києві на Майдані Незалежності пройде низка заходів, пов'язаних із Днем героїв Небесної сотні. Українці вшановують пам'ять усіх, хто віддав своє життя за майбутнє нашої країни під час Революції гідності. Гори букетів покладені до портретів і монумента загиблим героям.

Численні квіти, портрети героїв та лампадки розміщені вздовж алеї та на місцях загибелі загиблих майданівців. Скрізь на деревах розвішані білі паперові янголи скорботи.

Після церемонії пам'яті загиблих героїв біля храму Архістратига Михаїла та Українських Новомучеників, на алеї Героїв Небесної сотні пройде вистава композиції під назвою Обірвана кулею мрія.

Ближче до вечора, після 16:30, на Майдані відбудеться народне віче, спільна молитва всіх конфесій та світлова інсталяція Промені Гідності.

Цей день виділено урядом особливо, оскільки під час розстрілу силовиками учасників Євромайдану 18-21 лютого 2014 року саме 20 лютого загинуло найбільше борців Революції гідності – 48 осіб.